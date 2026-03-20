Иранец пытался попасть на британскую базу атомных подлодок

На базе находятся подводные лодки с ядерными ракетами Trident, она закрыта для посещения.

Полиция Шотландии задержала мужчину и женщину, пытавшихся проникнуть на базу атомных подводных лодок Фаслейн - объект военно-морской базы Клайд, где размещены британские силы ядерного сдерживания, сообщает газета The Guardian в четверг, 20 марта.

34-летний мужчина и 31-летняя женщина обратились с просьбой о пропуске на один из наиболее охраняемых военных объектов страны, но получили отказ. Позднее их задержали сотрудники полиции, так как задержанные оставались поблизости и вели себя подозрительно.

По данным источников The Guardian, мужчина является гражданином Ирана, гражданство женщины пока не установлено. Мотивы задержанных неизвестны. Власти пока не квалифицируют случившееся как серьезную угрозу, но не исключают версию шпионажа. В последнее время британские спецслужбы уделяют повышенное внимание возможным угрозам, связанным с Ираном. Задержанные остаются под стражей, расследование продолжается.

19 марта перед Вестминстерским магистратским судом предстали Нематолла Шахсавани, 40-летний гражданин Ирана и Великобритании, и Алиреза Фарасати, 22-летний гражданин Ирана. Им предъявлены обвинения в слежке за объектами и лицами, связанными с еврейской общиной в Лондоне и окрестностях.