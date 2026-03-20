Трамп держит в секрете планы по Кубе

Президент США Дональд Трамп отказался раскрыть свои планы в отношении Кубы и призвал подождать дальнейшего развития событий.

«Вот увидите. Она будет... Куба видела времена получше», - заявил Трамп в интервью телеканалу MS Now.

Ранее постоянный представитель острова Свободы при ООН Эрнесто Соберон Гусман заявил, что смещение Мигеля Диас-Канеля с поста президента Кубы и смена политического режима страны «ради умиротворения» США полностью исключены и не подлежат обсуждению. «Дружественный захват, смена режима, смещение президента полностью исключены из любого диалога», - сказал он агентству Bloomberg.

13 марта Диас-Канель сообщил, что Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые «были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям».