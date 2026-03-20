Израиль рассказал об итогах ударов по Ирану

Армия Израиля рассказала о нанесенных 20 марта ударах по целям в Тегеране и центральной части Ирана.

В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что в ночь на 20 марта и утром в пятницу ВВС ЦАХАЛ, при содействии военной разведки, завершили две волны ударов по целям в Тегеране и центральной части Ирана. В ходе этих ударов были атакованы десятки военных объектов.

Отмечается, что в районе Тегерана ЦАХАЛ поразил несколько заводов и объектов, «использовавшихся иранским режимом для производства вооружений, предназначенных для нанесения ударов по Израилю и другим странам». Кроме того, были атакованы объекты, где «разрабатывались компоненты для баллистических ракет большой дальности, представляющих прямую угрозу Израилю».

К востоку от Тегерана были атакованы склады пусковых установок баллистических ракет большой дальности; в момент удара на этих объектах находились иранские военнослужащие.