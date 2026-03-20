Молдова на пути выхода из СНГ

Парламент Молдовы одобрил в первом чтении проект закона о выходе из Устава СНГ. Решение было принято на заседании законодательного органа.

Денонсацию поддержали 59 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) и «Демократия дома»; депутаты от Партии коммунистов и Партии социалистов голосовали против.

Глава МИД страны Михай Попшой, выступая с трибуны парламента, отметил, что этими решениями Молдова инициирует процедуру своего окончательного выхода из состава уставных органов СНГ в связи с тем, что «ценности и основные принципы Содружества не соблюдаются». Он назвал денонсацию Соглашения СНГ «естественным и неизбежным шагом в контексте процесса присоединения к Европейскому союзу».

По словам главы МИД, «денонсация соглашения не создаст правового вакуума в отношениях Республики Молдова с государствами СНГ», поскольку они «будут основываться на двусторонней и многосторонней правовой основе». Также министр отметил, что Молдова не денонсирует Соглашение о Зоне свободной торговли и ряд других документов. По словам министра, будут действовать и далее около ста соглашений, которые Молдова подписала в рамках СНГ.

Соглашение о создании СНГ и Протокол к нему были подписаны в декабре 1991 года 11 бывшими советскими государствами, включая Республику Молдова. Основная цель Соглашения и Протокола заключалась в установлении прекращения существования СССР и формировании СНГ. Устав СНГ, утвержденный в 1993 году, установил основные принципы, на которых основано Содружество.