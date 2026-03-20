USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп «доверяет» Путину и обвиняет Зеленского в «пиаре»

20 мартa 2026, 23:05 1199

Президент США Дональд Трамп «доверяет» президенту России Владимиру Путину больше, чем лидерам стран - союзниц Вашингтона. Об этом заявила по итогам интервью с президентом США ведущая телеканала MS Now Стефани Рул.

По словам журналистки, президент США прямо заявил, что ему легче вести переговоры с Кремлем, чем с Киевом. «Он сказал, что с Зеленским очень сложно иметь дело. По его словам, с Зеленским сложнее, чем с Путиным. …Я бы прямо сказала, что он выразил больше доверия к Путину, чем к любому из наших европейских союзников», — сказала Рул.

Отдельно Трамп резко раскритиковал союзников по НАТО за их реакцию на войну США и Израиля в Иране. Он подчеркнул, что без участия Соединенных Штатов НАТО «ничего не стоит».

Также Трамп сказал, что российский лидер, по его мнению, не боится Европы.

Президент США также поставил под сомнение заявления Киева о поддержке Вашингтона. Он заявил, что помощь Украины Соединенным Штатам является «преувеличенной» и носит политический характер.

«Я спросила о помощи Украине и поддержке Украины, и он сказал, что они ничего не сделали. Все, что Зеленский говорит о помощи Украине нам, — это, по его словам, делается с политической и пиар-целью. Они ничего не сделали», — передала слова Трампа журналистка.

Несмотря на то, что Трамп публично отверг предложение украинского коллеги Владимира Зеленского оказать помощь в сбивании иранских дронов, Центральное командование ВС США пригласило украинских советников. Один из офицеров ВСУ рассказал журналистам The Times, что был поражен сообщениями о том, что государства Персидского залива выпустили до восьми ракет-перехватчиков Patriot (каждая стоимостью более трех миллионов долларов) по одной цели, используя эти системы даже для поражения дешевых дронов.

Трамп также неоднократно заявлял, что помощь от Украины в противодействии «шахедам» американцам не нужна, так как у них «лучшие БПЛА в мире». 

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться