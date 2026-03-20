Британия дала добро

Британское правительство в пятницу разрешило Соединенным Штатам использовать военные базы в Великобритании для нанесения ударов по иранским ракетным объектам, которые атакуют суда в Ормузском проливе.

В заявлении по итогам встречи британских министров в пятницу говорится, что соглашение об использовании США британских баз для коллективной самообороны на Ближнем Востоке подразумевает также их использование для нанесения ударов по иранским объектам, использующимся для ударов в Ормузском проливе.

«Министры подтвердили, что соглашение об использовании США британских баз для коллективной самообороны в регионе включает в себя оборонительные операции США по разрушению площадок для запуска ракет и вооружения, используемых для ударов по судам в Ормузском проливе», - сообщается на сайте британского правительства.

Британские министры осудили иранские удары по судам. При этом они подчеркнули, что подход Великобритании к конфликту не изменился, и Лондон продолжит защищать свои интересы и союзников без вовлечения в конфликт.