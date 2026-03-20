Нетаньяху сравнил Иисуса Христа и Чингисхана, а потом сказал, что...

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая с первой англоязычной пресс-конференцией после начала войны с Ираном, заявил, что «Иисус Христос не имеет никаких преимуществ перед Чингисханом».

Видео со словами Нетаньяху распространилось в соцсетях, где многие пользователи назвали эти высказывания оскорбительными, обвинив премьера Израиля в антихристианской позиции.

По словам премьер-министра Израиля, «у Иисуса Христа нет никакого преимущества перед Чингисханом. Потому что если ты достаточно силен, достаточно безжалостен, достаточно могущественен, то зло победит добро, а агрессия — умеренность».

«Поэтому у вас нет выбора. Если посмотреть на мир таким, какой он есть сегодня, нужно быть слепым, чтобы не видеть: демократии во главе с Соединенными Штатами должны вновь утвердить свою волю к самозащите. И противостоять своим врагам вовремя – пока еще есть время – прежде чем резкий удар гонга опасности разбудит их, но уже слишком поздно. Именно в такой точке мы сейчас находимся», - считает Нетаньяху.

Позже премьер Израиля заявил, что «не очернял Иисуса Христа» и «не хотел никого обидеть».