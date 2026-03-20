Франция открыла свое небо американским бомбардировщикам

Франция впервые с начала войны на Ближнем Востоке разрешила американским стратегическим бомбардировщикам пролететь через свое воздушное пространство на пути в Иран. Об этом сообщило издание Itamilradar 20 марта.

Отмечается, что через небо Франции пролетели два B-52H и два B-1. Все самолеты поднялись в воздух с британской авиабазы Фэрфорд в английском графстве Глостершир. При взлете на бомбардировщиках заметили крылатые ракеты.

До этого американские бомбардировщики во время вылетов из Великобритании в направлении Ближнего Востока избегали воздушного пространства континентальной Европы и летали через Гибралтар. Как предполагает издание The Aviationist, планировщики полетов до этого могли не подавать заявки на пролет над территорией европейских стран.

Франция не присоединилась к войне США и Израиля с Ираном, но в начале марта разрешила американским союзникам использовать свои базы на Ближнем Востоке.