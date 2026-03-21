Россияне сбили свой гражданский самолет: его приняли за украинский беспилотник

В Московской области, в районе Коломны, потерпел крушение легкомоторный самолет, совершавший плановый перелет с аэродрома «Торбеево-Старт». В результате инцидента погибли пилот и пассажир, сообщили российские СМИ.

Согласно информации, причиной катастрофы стал огонь российских средств ПВО. Сообщается, что российские военные в Подмосковье идентифицировали гражданский борт как украинский беспилотник и сбили его.

МЧС России подтвердило факт падения самолета и гибель находившихся на борту людей. Официальных комментариев со стороны Министерства обороны РФ о причинах ошибочного срабатывания систем противовоздушной обороны не поступало.