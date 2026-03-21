Опасные мультики Ирана для России

Когда российские дети смотрят мультфильм «Мальчик-дельфин», никому из них и в голову не приходит, что они участвуют в операции прикрытия для иранской разведки. В России давно, свободно и плодотворно работают агенты иранского режима. А анимационный бизнес – просто крыша. Разобрались в этом журналисты-расследователи из проекта «Система». Мультфильм «Мальчик-дельфин», в официальном релизе называемый российско-иранским, вышел в России весной 2022 года и собрал на просмотрах почти полтора миллиона долларов. Несомненно, удачная работа. Произведена она была на студии SkyFrame, где также были созданы известные мультсериалы «Джинглики» и «Барбоскины». Владелец студии – 38-летний Сохраб Гайрат. Сын афганского дипломата, он сам окончил МГИМО и давно живет в России.

В апреле 2025 года Сохраб Гайрат и его компания SkyFrame были внесены американским Минфином в санкционный список за участие в закупке российского оружия для хуситов и организацию поставок похищенного украинского зерна из оккупированного Крыма в Йемен. Вместе с Сохрабом за те же грехи под санкции попал и его брат, тоже выпускник МГИМО, Ушанг Гайрат. Американцы обнаружили, что братьями руководил некий Саид аль-Джамаль, высокопоставленный хуситский чиновник, который живет в Иране. А десять лет назад братья пытались вести совместный бизнес еще с одним российским предпринимателем афганского происхождения Камалуддином Гуламом Набизаду, бывшим временным поверенным в делах Афганистана в Москве. Бизнес не пошел, компанию закрыли, а в 2022 году Набизаду оказался в санкционных списках США за причастность к теневым схемам подразделения «аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции: в координации с «высшими эшелонами российского правительства и спецслужб» (цитата из американского документа) занимался тайными поставками иранской нефти в Россию и выводом миллионов долларов в Иран. Интересно, что до Сохраба Гайрата студию SkyFrame в 2019 году основал иранец Арашем Доруди, о котором известно, что он является советником в Центре прогресса и развития при администрации президента Ирана и занимается поисками новых технологий за рубежом. Доруди – завсегдатай всех выставок оборонных технологий. Проще говоря, промышленный шпион. В 2008 году его даже задержали при попытке вывезти из России два военных гирокомпаса, но, как видим, никаких российских санкций не последовало, ценный кадр.