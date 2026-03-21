USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки
Новость дня
В России пять самолетов за неделю поломались в воздухе

00:43 1082

За неделю сразу у пяти российских пассажирских самолетов произошли отказы двигателей прямо во время полета, пишет профильный канал «Авиаторщина».

16 марта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», летевший из Москвы в Санкт-Петербург, вернулся в Шереметьево из-за повышенной вибрации второго двигателя. 13 марта у Boeing 738 той же авиакомпании на рейсе Сочи — Новосибирск сработала сигнализация системы циркуляции масла первого двигателя.

15 марта Airbus A330 «Аэрофлота», направлявшийся из Екатеринбурга в Бангкок, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности клапана отбора воздуха от второго двигателя. 12 марта в Хабаровске у A320neo «Уральских авиалиний» не сработал реверс второго двигателя во время посадки, а 10 марта в аэропорту Иркутска аналогичная неисправность была зафиксирована у Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines.

Согласно подсчетам «Новой газеты Европа» и канала Aviaincident, в 2025 году в РФ количество авиаинцидентов с неисправностями, приведшими к срыву полетов, выросло в четыре раза по сравнению с 2024 годом, достигнув 800 случаев.

Основная причина — невозможность полноценного обслуживания иностранных самолетов из-за санкционных ограничений. Попытки наладить ремонт двигателей в Иране не дали результата.

В сентябре 2025 года Россия обращалась в ИКАО с просьбой ослабить ограничения, необходимые для поддержания летной годности самолетов Boeing и Airbus. Заменить иностранные лайнеры отечественными не удается: из 15 самолетов, запланированных к сдаче в 2025 году, был поставлен только один, сообщало агентство Reuters.

У группы «Аэрофлот» из 59 широкофюзеляжных самолетов 17 находятся на техобслуживании, часть простаивает более года. У Azur Air летает шесть из 11 бортов, у «Северного ветра» — два из девяти.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться