Таинственный рейс из Тегерана

В Тегеране зафиксированы вылеты правительственных самолетов из состава VIP-эскадрильи ВВС Ирана. Речь идет о бортах RJ85, которые обычно используются для транспортировки высшего руководства исламской республики.

Очевидцы в Тегеране сняли передвижение самолетов на видео. Иранские оппозиционные блогеры, проживающие за рубежом, распространяют эти кадры, утверждая, что ряд высокопоставленных функционеров режима покинули иранскую столицу в неизвестном направлении. По их версии, перелеты могут осуществляться как в защищенные районы внутри страны, так и за границу.

Блогеры отмечают, что эти перемещения могли произойти с негласного разрешения Израиля, который контролирует значительную часть воздушного пространства Ирана.