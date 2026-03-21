Трамп ждет помощи от Китая

Китаю следовало бы помочь в восстановлении безопасного судоходства через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.

«Было бы приятно, если бы другие страны, включая Китай, приняли бы в этом участие», - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Американский лидер пояснил, что выступает за участие Пекина, так как Китай получает существенную часть энергоносителей именно через Ормузский пролив.

Президент США в очередной раз предположил, что с военной точки зрения обеспечение безопасности в проливе - несложная операция. «Но для этого требуется количество, требуются корабли», - добавил Трамп.