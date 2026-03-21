Что не так с подписью Моджтабы?

Как уже сообщалось, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, до сих пор не появившийся перед камерами, выпустил второе письменное обращение к иранцам, при этом вопросы вызвала его «собственноручная» подпись.

При сравнении подписей под первым документом двухнедельной давности и посланием, опубликованном 20 марта, обнаружилось их абсолютное сходство. На одном из документов отчетливо видна фотокопия - подпись идентична до мельчайших деталей, что практически невозможно при живом подписании бумаг.

Тот факт, что новый лидер Ирана не появляется на публике и от его имени рассылаются файлы с идентичными штампованными автографами, усиливает слухи о его смерти или нахождении в критическом состоянии.