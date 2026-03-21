Миру рекомендуют снова переходить на удаленку

Миру рекомендуют снова перейти на работу из дома - на этот раз из-за войны Израиля и США с Ираном, пишет британская газета The Guardian.

Издание пишет, что Всемирная организация по контролю за энергетикой рекомендовала правительствам снизить скорость движения на автомагистралях и призвала работников использовать совместные поездки на автомобиле или, в идеале, работать из дома, чтобы противостоять резкому росту цен на нефть и надвигающейся нехватке топлива, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке.

Также странам рекомендовано рассмотреть возможность ограничения въезда автомобилей в отдельные зоны на территории крупных городов.