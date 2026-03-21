Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки

Иран угрожает Эмиратам

Иран предупредил Объединенные Арабские Эмираты, что нанесет удар по портовому городу Рас-эль-Хайма, если острова Абу-Муса и Большой Тунб в Персидском заливе подвергнутся «нападениям».

«Мы предупреждаем Объединенные Арабские Эмираты, что в случае возобновления агрессии со стороны этой страны против иранских островов Абу-Муса и Большой Тунб в Персидском заливе, мощные вооруженные силы Ирана нанесут массированные удары по Рас-эль-Хайме в ОАЭ», — заявил представитель иранской армии, которого цитирует государственный телеканал IRIB.

При этом некоторые СМИ пишут, что Иран выпустил срочное предупреждение жителям Рас-Аль-Хаймы об эвакуации по назначенным маршрутам, заявив, что город может стать мишенью из-за якобы участия Эмиратов в действиях против «иранских островов».

Острова Абу-Муса, Большой и Малый Тунб — стратегически важные острова в Персидском заливе, контролируются Ираном с 1971 года, но оспариваются ОАЭ. Острова находятся у входа в залив, контролируя 20% мировой торговли нефтью. Иран утверждает, что острова их неотъемлемая часть, тогда как ОАЭ требуют вернуть острова под свой суверенитет. Иран разместил на островах военные базы. ОАЭ неоднократно пытались поднять вопрос об аннексии в ООН и Лиге арабских государств, но безуспешно.

Между тем Саудовская Аравия открыла авиабазу имени короля Фахда для американских войск. Еще больше американских войск размещаются в регионе, пишет MEE. Сообщается, что США настаивают на том, чтобы Саудовская Аравия присоединилась к наступательным операциям. А ОАЭ дали понять, что готовы к длительной войне (до 9 месяцев).

Чиновники говорят, что настроения в Эр-Рияде сместились в сторону «поддержки войны США в качестве способа наказать Иран», но оба государства пока осторожны, предупреждая, что прямое наступательное участие может «вызвать неприятности».

Иран угрожает Эмиратам
Иран угрожает Эмиратам
02:45 983
ЭТО ВАЖНО

В Тегеране новые взрывы
В Тегеране новые взрывы
04:18 208
Решение США по иранской нефти
Решение США по иранской нефти
03:28 655
Иран угрожает Эмиратам
Иран угрожает Эмиратам
02:45 983
Трамп теперь заявил, что США «очень близки» к достижению целей
Трамп теперь заявил, что США «очень близки» к достижению целей обновлено 02:05
02:05 3369
Пентагон готовит наземную операцию в Иране
Пентагон готовит наземную операцию в Иране обновлено 00:26
00:26 13662
Предусмотрительный Эрдоган. И без Ирана будет газ
Предусмотрительный Эрдоган. И без Ирана будет газ наша корреспонденция
20 мартa 2026, 22:19 3867
ВСУ громят россиян на Лиманском направлении
ВСУ громят россиян на Лиманском направлении обновлено 23:57
20 мартa 2026, 23:57 8369
Фрэнсис Мартин О'Доннелл в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев поступил мудро, что не ответил Ирану»
Фрэнсис Мартин О'Доннелл в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев поступил мудро, что не ответил Ирану» все еще актуально
20 мартa 2026, 21:15 3207
Трамп «доверяет» Путину и обвиняет Зеленского в «пиаре»
Трамп «доверяет» Путину и обвиняет Зеленского в «пиаре»
20 мартa 2026, 23:05 1967
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки видео; обновлено 21:40
20 мартa 2026, 21:40 12633
Матч «Карабаха»: как можно было не назначить этот пенальти?
Матч «Карабаха»: как можно было не назначить этот пенальти? ВИДЕО
20 мартa 2026, 21:33 3499
