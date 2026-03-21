Война может принести России до $250 миллиардов

Война в Иране может принести бюджету РФ до 250 млрд долларов дополнительного дохода. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на расчеты аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики.

«Если конфликт в Иране окажется затяжным, Россия, как один из крупнейших мировых экспортеров энергоресурсов, получит значительный дополнительный сырьевой доход за счет повышения мировых цен», — говорится в отчете. Аналитики подчеркивают, что речь идет не о фактических поступлениях, а о потенциальной выгоде по сравнению с базовым сценарием без войны.

По данным издания, аналитики смоделировали три сценария развития событий в зависимости от продолжительности конфликта.

Сценарий «Быстрая война» (до середины апреля). Даже при условии короткого конфликта Россия заработает дополнительные 84 млрд долларов. Цены на нефть подскочат до 100 долларов за баррель, а государственные доходы вырастут на 45 млрд долларов.

Сценарий «Затяжной конфликт» (до конца мая). Временный взлет цен на нефть до 140 долларов принесет РФ дополнительные 161,3 млрд долларов. Общие доходы от экспорта энергоносителей вырастут на 135% по сравнению с довоенными прогнозами.

Сценарий «Большая война» (до конца сентября). Это худший вариант, при котором цены могут достичь 150-200 долларов за баррель. Россия получит сверхприбыль в 252,4 млрд долларов. Это больше, чем РФ заработала в 2022 году, а налоговые поступления в бюджет России вырастут почти вчетверо.

Экономисты подчеркивают, что рост доходов РФ угрожает Украине, поскольку эти ресурсы позволяют Москве продолжать войну.

Der Spiegel сопоставляет эти оценки с объемом международной поддержки Украины, напоминая, что за годы войны Киев в среднем получал около 100 млрд долларов финансовой и военной помощи ежегодно.

В Тегеране новые взрывы
В Тегеране новые взрывы
04:18 209
Решение США по иранской нефти
Решение США по иранской нефти
03:28 656
Иран угрожает Эмиратам
Иран угрожает Эмиратам
02:45 983
Трамп теперь заявил, что США «очень близки» к достижению целей
Трамп теперь заявил, что США «очень близки» к достижению целей обновлено 02:05
02:05 3369
Пентагон готовит наземную операцию в Иране
Пентагон готовит наземную операцию в Иране обновлено 00:26
00:26 13664
Предусмотрительный Эрдоган. И без Ирана будет газ
Предусмотрительный Эрдоган. И без Ирана будет газ наша корреспонденция
20 мартa 2026, 22:19 3867
ВСУ громят россиян на Лиманском направлении
ВСУ громят россиян на Лиманском направлении обновлено 23:57
20 мартa 2026, 23:57 8369
Фрэнсис Мартин О'Доннелл в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев поступил мудро, что не ответил Ирану»
Фрэнсис Мартин О'Доннелл в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев поступил мудро, что не ответил Ирану» все еще актуально
20 мартa 2026, 21:15 3207
Трамп «доверяет» Путину и обвиняет Зеленского в «пиаре»
Трамп «доверяет» Путину и обвиняет Зеленского в «пиаре»
20 мартa 2026, 23:05 1967
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки видео; обновлено 21:40
20 мартa 2026, 21:40 12633
Матч «Карабаха»: как можно было не назначить этот пенальти?
Матч «Карабаха»: как можно было не назначить этот пенальти? ВИДЕО
20 мартa 2026, 21:33 3499

