Война может принести России до $250 миллиардов

«Если конфликт в Иране окажется затяжным, Россия, как один из крупнейших мировых экспортеров энергоресурсов, получит значительный дополнительный сырьевой доход за счет повышения мировых цен», — говорится в отчете. Аналитики подчеркивают, что речь идет не о фактических поступлениях, а о потенциальной выгоде по сравнению с базовым сценарием без войны.

Война в Иране может принести бюджету РФ до 250 млрд долларов дополнительного дохода. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на расчеты аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики.

По данным издания, аналитики смоделировали три сценария развития событий в зависимости от продолжительности конфликта.

Сценарий «Быстрая война» (до середины апреля). Даже при условии короткого конфликта Россия заработает дополнительные 84 млрд долларов. Цены на нефть подскочат до 100 долларов за баррель, а государственные доходы вырастут на 45 млрд долларов.

Сценарий «Затяжной конфликт» (до конца мая). Временный взлет цен на нефть до 140 долларов принесет РФ дополнительные 161,3 млрд долларов. Общие доходы от экспорта энергоносителей вырастут на 135% по сравнению с довоенными прогнозами.

Сценарий «Большая война» (до конца сентября). Это худший вариант, при котором цены могут достичь 150-200 долларов за баррель. Россия получит сверхприбыль в 252,4 млрд долларов. Это больше, чем РФ заработала в 2022 году, а налоговые поступления в бюджет России вырастут почти вчетверо.

Экономисты подчеркивают, что рост доходов РФ угрожает Украине, поскольку эти ресурсы позволяют Москве продолжать войну.

Der Spiegel сопоставляет эти оценки с объемом международной поддержки Украины, напоминая, что за годы войны Киев в среднем получал около 100 млрд долларов финансовой и военной помощи ежегодно.