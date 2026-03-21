Решение США по иранской нефти

Министерство финансов США разрешило экспорт и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, которые были погружены на суда до 20 марта.

«За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b), настоящим разрешаются все операции, запрещенные вышеперечисленными нормативными актами, которые являются обычными и необходимыми для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, не позднее 0.01 (8.01 по Баку) по восточному летнему времени 20 марта 2026 года», — говорится в документе Минфина США.

Генеральная лицензия не разрешает любые операции с участием лиц, находящихся на территории или «зарегистрированных в соответствии с законодательством Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Куба, оккупированных регионов Украины, определенных указом № 14065, Крымского региона, или любого юридического лица, которое принадлежит или контролируется такими лицами, либо находится с ними в совместном предприятии», — отмечается в лицензии.

Данное разрешение действует до 0:01 19 апреля 2026 года.