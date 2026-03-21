В Чехии горело оборонное предприятие: власти говорят о теракте

В чешском городе Пардубице неизвестные совершили поджог промышленного комплекса LPP Holding. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка Earthquake Faction, называющая себя «международной подпольной сетью, нацеленной на объекты сионистского режима», пишет чешское издание Aktualne.cz.

Согласно сообщению, злоумышленники атаковали предприятие, которое, как утверждается, сотрудничало с израильской оборонной компанией Elbit Systems. LPP Holding опровергла наличие партнерских отношений с израильской фирмой, уточнив, что совместные проекты обсуждались в 2023 году, но не были реализованы, сообщает Reuters. В результате пожара сгорел один из цехов LPP Holding, выпускающей беспилотные системы, в том числе поставляемые в Украину.

Пожар вспыхнул утром 20 марта в промзоне, где базируется несколько компаний, включая LPP Holding, занимающуюся оборонным производством. Обошлось без пострадавших, полиция расследует инцидент по подозрению в теракте. В изучении причин инцидента участвуют Криминалистический институт, пиротехническая служба и эксперты Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью Чехии. Со следствием также сотрудничают контрразведка (BIS) и Военная разведка.

МВД Чехии сообщило, что пожар может быть результатом теракта.

Президент Чехии Петр Павел считает важным дождаться результатов расследования пожара. Он сообщил в соцсети X, что следит за происходящим, и делом о возгорании ангара занимаются компетентные органы.