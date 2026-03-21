Patriot из Европы на Ближний Восток

Отмечается, что две зенитно-ракетные системы Patriot отправлены из Германии в Турцию после того, как с начала войны Иран выпустил несколько баллистических ракет в сторону Турции.

Значительное количество американских зенитных ракет Patriot переброшено из Европы на Ближний Восток, что создает тревожные пробелы в европейской противовоздушной обороне против России, сообщили агентству Associated Press представители Министерства обороны США.

Один из чиновников заявил AP, что запасы ракет Patriot в Европе и других странах сокращаются из-за войны в Иране, и добавил, что ситуация «вызывает серьезную обеспокоенность».

В ответ на просьбу прокомментировать перемещение ракет пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила AP: «У американских военных более чем достаточно боеприпасов, патронов и запасов оружия для достижения целей операции «Эпическая ярость», изложенных президентом Трампом, — и даже больше».

Один из трех американских чиновников заявил, что у НАТО по-прежнему «достаточно» возможностей для защиты Европы.

Генерал Алексус Гринкевич, командующий силами США и НАТО в Европе, также заявлял, что часть средств ПВО Европы переброшена на Ближний Восток.

Согласно данным Института исследований внешней политики (Foreign Policy Research Institute), аналитического центра по вопросам безопасности, расположенного в Пенсильвании, США использовали около 325 ракет Patriot в течение первых 96 часов войны с Ираном. По данным института, общее количество ракет, использованных Вашингтоном и его партнерами, включая страны Персидского залива, составило приблизительно 943.