Иран запустил ракеты по британо-американской базе в Индийском океане

Иран запустил две баллистические ракеты в направлении совместной британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом сообщается в материале газеты The Wall Street Journal.

По данным ее источников, ракеты не достигли целей. На перехват одной из них американские военные отправили ракету SM-3. Пока неясно, удалось ли перехватчику успешно уничтожить ракету.

В публикации отмечается, что «попытка удара подчеркивает, что, по всей видимости, ракетная программа Ирана имеет гораздо более широкий охват, чем Тегеран публично признавал. База находится примерно в 4000 километрах (2500 милях) от Ирана. Диего-Гарсия, расположенная на Британской территории в Индийском океане, является ключевым стратегическим центром для американских войск, где базируются дальние бомбардировщики, атомные подводные лодки и эсминцы с управляемыми ракетами. Попытка удара указывает на важность базы и очевидную готовность Ирана наносить удары по удаленным американским военным объектам».