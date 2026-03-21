Уничтожили начальника полиции Ирана. Он угрожал протестующим расправой

Генерал Ахмад-Реза Радан, командующий полицией Ирана, был уничтожен в результате совместного удара США и Израиля по Тегерану, сообщают иранские оппозиционные источники.

Радан, назначенный на эту должность еще при жизни аятоллы Али Хаменеи, был известен своей крайне жесткой позицией. Всего десять дней назад он выступил с публичной угрозой: «Если кто-то выступит в соответствии с желаниями врага, мы больше не будем видеть в нем просто протестующего — мы увидим в нем врага. Мы будем действовать против них так же, как действуем с врагами». Он также заявлял, что силы безопасности «держат палец на спусковом крючке».

Тем временем Центральное командование ВС США опубликовало очередные кадры ударов по целям в Иране. «Возможности Ирана снижаются...» - приводятся в посте слова командующего CENTCOM Брэда Купера.