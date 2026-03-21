Беспилотники врезались в многоэтажку в России

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что остальные беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы.

Уточняется, что дом находится на стадии строительства. В результате ударов пострадали два строителя.

В Уфе два беспилотника влетели в многоэтажный дом, сообщают российские телеграм-каналы.

*** 09:30

В ночь на субботу, 21 марта, украинские беспилотники атаковали Саратовскую и Ростовскую области России, сообщили местные власти.

Взрывы слышали в Саратове и Энгельсе, где расположены нефтеперерабатывающий завод и аэродром стратегической авиации, однако масштаб повреждений неизвестен.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, «в результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла. Пострадавших, предварительно, нет».

Какой именно объект был поврежден, Бусаргин не сообщил. Ранее местные каналы писали, что целью удара, возможно, стал НПЗ.

Кроме того, по информации Бусаргина, в результате атаки беспилотников также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла. Два человека обратились за медицинской помощью, пояснил он.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на субботу регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников.

«Порядка девяти десятков БПЛА отражены в 9 районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском и Каменском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться», — рассказал он.

По информации Слюсаря на шесть часов утра по местному времени, беспилотная опасность сохраняется.

Украинские военные не сообщали об атаках на указанные области.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этой ночью на подлете к российской столице были сбиты 27 беспилотников.

Аэропорты московского авиаузла работают в обычном режиме.