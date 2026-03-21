USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки
Новость дня
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки

Президент Сербии заявил о начале Третьей мировой

09:34 1388

Предотвратить Третью мировую войну будет крайне трудно, и «она, возможно, уже фактически началась, хотя официально об этом пока не говорится». Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

По его словам, борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другие ресурсы идет уже давно.

«Будет сложно предотвратить Третью мировую войну. Возможно, она уже началась, только мы официально пока не говорим так об этом», — отметил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что «многие международные игроки сейчас пытаются выиграть время, параллельно готовясь к более масштабным конфликтам». На этом фоне он не исключил «возможности применения тактического ядерного оружия».

Президент Сербии также напомнил, что две мировые войны начинались с региональных конфликтов, которые впоследствии привели к формированию военных и политических блоков.

По его оценке, «столкновение интересов крупных держав и их нежелание уступать друг другу создают почву для дальнейшей эскалации».

Кроме того, Вучич заявил, что «ведущие мировые державы должны открыто признать: прежний порядок, основанный на системе ООН, уже не устраивает многих игроков, а в мире идет борьба за новый международный порядок».

Он добавил, что конфликты, подобные украинскому и ближневосточному, «почти неизбежно провоцируют возникновение новых очагов напряженности». В этом контексте Вучич отметил, что «способность Ирана противостоять США посылает определенный сигнал другим государствам».

ЭТО ВАЖНО

Украина продолжает уничтожать российские вертолеты
Украина продолжает уничтожать российские вертолеты
10:37 415
Дерзкие заявления главы МИД Ирана
Дерзкие заявления главы МИД Ирана
10:14 1194
Иран запустил ракеты по британо-американской базе в Индийском океане
Иран запустил ракеты по британо-американской базе в Индийском океане
05:05 4436
Опасные мультики Ирана для России
Опасные мультики Ирана для России сенсационные подробности; все еще актуально
00:09 5846
Евросоюзу пришлось сделать «подарок» Путину
Евросоюзу пришлось сделать «подарок» Путину
09:49 1451
Президент Сербии заявил о начале Третьей мировой
Президент Сербии заявил о начале Третьей мировой
09:34 1389
Беспилотники врезались в многоэтажку в России
Беспилотники врезались в многоэтажку в России обновлено 10:41; видео
10:41 1772
Уничтожили начальника полиции Ирана. Он угрожал протестующим расправой
Уничтожили начальника полиции Ирана. Он угрожал протестующим расправой обновлено 10:05
10:05 1813
Моджтаба улетел. Но обещает вернуться
Моджтаба улетел. Но обещает вернуться наш комментарий
00:40 9951
В Тегеране новые взрывы
В Тегеране новые взрывы
04:18 2159
Решение США по иранской нефти
Решение США по иранской нефти
03:28 3954
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться