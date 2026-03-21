Президент Сербии заявил о начале Третьей мировой

Предотвратить Третью мировую войну будет крайне трудно, и «она, возможно, уже фактически началась, хотя официально об этом пока не говорится». Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

По его словам, борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другие ресурсы идет уже давно.

Вучич подчеркнул, что «многие международные игроки сейчас пытаются выиграть время, параллельно готовясь к более масштабным конфликтам». На этом фоне он не исключил «возможности применения тактического ядерного оружия».

Президент Сербии также напомнил, что две мировые войны начинались с региональных конфликтов, которые впоследствии привели к формированию военных и политических блоков.

По его оценке, «столкновение интересов крупных держав и их нежелание уступать друг другу создают почву для дальнейшей эскалации».

Кроме того, Вучич заявил, что «ведущие мировые державы должны открыто признать: прежний порядок, основанный на системе ООН, уже не устраивает многих игроков, а в мире идет борьба за новый международный порядок».

Он добавил, что конфликты, подобные украинскому и ближневосточному, «почти неизбежно провоцируют возникновение новых очагов напряженности». В этом контексте Вучич отметил, что «способность Ирана противостоять США посылает определенный сигнал другим государствам».