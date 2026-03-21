USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
Евросоюзу пришлось сделать «подарок» Путину

09:49 1453

Евросоюз может отложить введение запрета на импорт российской нефти и газа из-за войны США и Израиля против Ирана, которая вызвала перебои в поставках энергоносителей из Персидского залива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет агентство, ЕС, в частности, хотел отказаться от российского газа, полагая, что сможет компенсировать выпадающие объемы за счет увеличения поставок с Ближнего Востока, однако сейчас эти планы оказались под угрозой.

Ключевой причиной стала блокировка Ираном Ормузского пролива — важнейшей энергетической артерии, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа (СПГ). По словам источников Bloomberg, иранские официальные лица пока не хотят даже обсуждать вопрос о возобновлении работы пролива. Даже если война на Ближнем Востоке прекратится, существует риск, что судовладельцы в течение какого-то времени будут отказываться от прохода через пролив, отметил высокопоставленный европейский чиновник.

Ситуацию усугубляют удары Ирана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. В частности, иранские военные нанесли ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству СПГ. Генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби сообщил, что на восстановление выведенных из строя мощностей (12,8 млн тонн СПГ в год) уйдет от трех до пяти лет.

Последствия уже проявились на рынке: цена газа в Европе 19 марта взлетела на 32%, до 72 евро за МВт·ч ($873,5 за тысячу кубометров). Bloomberg отмечает, что кризис усугубляет глобальные опасения по поводу энергоснабжения, а удары по Рас-Лаффану фактически исключают Катар из списка надежных поставщиков на несколько лет. Европейский центральный банк предупреждает, что затяжной сбой может поднять инфляцию в еврозоне до 6,3% и спровоцировать кратковременную рецессию.

Сложившаяся ситуация, по оценке Bloomberg, становится «огромным подарком» для российского президента Владимира Путина, который уже извлекает выгоду из роста мировых цен на нефть, помогающего финансировать войну в Украине.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться