Дерзкие заявления главы МИД Ирана

Тегеран выступает «не за временное прекращение огня, а за «полное, всеобъемлющее и окончательное завершение войны», заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью японскому изданию Kyodo News.

По его словам, «несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, Соединенные Штаты пока не продемонстрировали готовности к реальному урегулированию».

Аракчи также заявил, что Ормузский пролив не закрыт для судоходства, и Тегеран «готов обеспечить безопасный проход японских судов после соответствующих консультаций с Токио».

По его словам, ограничения на проход «распространяются только на суда, принадлежащие странам, участвующим в атаках на Иран». Остальным странам, включая Японию, Тегеран «готов оказывать содействие в обеспечении безопасности». Аракчи также заявил, что «переговоры с японской стороной по этому вопросу уже начались, и Иран рассчитывает на конструктивный диалог».

Около 95% импорта нефти Япония получает из государств Ближнего Востока, и большая часть этих поставок проходит через Ормузский пролив.