«Это займет еще пару недель»: что кроется за словами Трампа?

Заявления президента США Дональда Трампа о скором «сворачивании» войны с Ираном не означают скорого ее завершения, заявил Axios представитель американской администрации.

«Он (Трамп) лишь сказал, что мы близки. Тем временем американские военные наносят мощные и непрерывные удары. Это займет еще пару недель», - отметил источник.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что операция идет по плану: президент и Пентагон изначально прогнозировали 4–6 недель, сейчас завершается третья.

Кризис вокруг Ормузского пролива загнал Трампа в ловушку: он не может завершить войну на своих условиях, пока Иран блокирует нефтяные потоки, но попытка открыть пролив силой грозит эскалацией и риском для американских войск. По данным источников, Трамп изначально хотел завершить войну до конца марта, но ситуация с проливом вынудила его продолжать операцию дольше, чем планировалось, и его команда пока не понимает, как лучше решить проблему.

Советники говорят, что Трамп «на перепутье» в отношении войны: с одной стороны, его беспокоит рост цен на нефть и раздражает отсутствие помощи союзников, с другой — он доволен демонстрацией военной силы. «Мы на подъеме! Мы побеждаем!» — сказал он одному из собеседников.