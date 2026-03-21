Путин поздравляет Хаменеи

Президент России Владимир Путин поздравил с праздником Новруз верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин, как заявили в Кремле, «пожелал народу Ирана достойно преодолеть суровые испытания» и подчеркнул, что «в это трудное время РФ остается верным другом и партнером Тегерана».