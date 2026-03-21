Иран об ударе по Диего-Гарсии

Иранское проправительственное агентство Mehr подтвердило запуск двух баллистических ракет по совместной военной базе США и Британии на острове Диего-Гарсия.

«Удар по военному острову Диего-Гарсия, который находится более чем в 4 000 километрах от Ирана, является значительным шагом со стороны исламской республики в направлении угрозы интересам США и их союзников за пределами Западной Азии и показывает, что дальность ракет Ирана превышает то, что враг предполагал ранее», - говорится в публикации.

Об ударе по базе сообщалось вчера. Подчеркивалось, что ракеты не достигли целей. На перехват одной из них американские военные отправили дорогостоящую ракету SM-3.