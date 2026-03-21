Азербайджанцы отменили праздник из-за Хаменеи

В Марнеульском районе Грузии в этом году отложены традиционные праздничные мероприятия, приуроченные к празднику Рамазан. Об этом заявил представитель шиитского духовенства Марнеули Мирисмаил Асадов.

«Нас, мусульман, глубоко опечалила гибель аятоллы Сейеда Али Хаменеи и кончина Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. В такой ситуации я хочу сообщить, что в этом году традиционный праздник Рамадан-байрам в Марнеули проводиться не будет», - сказал Асадов.

28 февраля в результате атаки израильско-американской коалиции на Иран был убит верховный лидер ИРИ Али Хаменеи. Католикос Илия II скончался 17 марта.