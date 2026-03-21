Первое заявление генерала Каани после войны. Но есть нюанс...

Командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани похвалил региональных союзников Тегерана, входящих в так называемый «фронт сопротивления», за борьбу против США и Израиля в текущем конфликте, сообщили иранские СМИ в пятницу.

Каани сделал это заявление впервые после убийства аятоллы Али Хаменеи Израилем 28 февраля - в начале военной кампании США и Израиля против Ирана.

«Фронт сопротивления вступил в войну против Америки и Израиля самостоятельно и по собственной инициативе в защиту Ирана и уже провел эффективные операции, впереди еще больше сюрпризов», — говорится в его заявлении.

Как отмечают аналитики, ни видеозаписи, ни аудиосообщения Каани опубликовано не было, что наводит на подозрения, что обращение было сделано не им.