Хидаят Гейдаров с победы стартовал в Тбилиси

Сегодня на турнире «Большого шлема» в Тбилиси в борьбу вступил олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров.

В 1/16 финала весовой категории до 73 кг он на последней секунде основного времени схватки одолел представителя Бельгии Зелемхана Бачаева.

Его следующим соперником будет Виктор Скерлев из Болгарии.

В этом же весе Кямран Сулейманов победил на старте бельгийца Рэя Маринкса, но затем проиграл грузину Георгию Чихелидзе.

Судаба Агаева (70 кг) победила Нино Гулбани из Грузии и встретится в 1/8 финала с португальской дзюдоисткой Таис Пиньей.

Здесь же Айтадж Гардашханлы проиграла в 1/16 финала Ширинджон Юлдошевой из Узбекистана.

Напомним, вчера Туран Байрамов (66 кг) стал серебряным призером турнира.

Всего Азербайджан в Грузии представляют 11 спортсменов и спортсменок.