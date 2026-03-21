Искусственный интеллект будет нацеливать американское оружие

Система искусственного интеллекта Maven от компании Palantir станет официально зарегистрированной программой Министерства войны США, сообщил замглавы Пентагона Стив Файнберг. Это позволит в долгосрочной перспективе использовать технологию наведения оружия Palantir в вооруженных силах США, сообщает Reuters.

В письме от 9 марта, адресованном высокопоставленным представителям Пентагона и американским военачальникам, Файнберг заявил, что внедрение этой интеллектуальной системы обеспечит военнослужащих «новейшими инструментами, необходимыми для обнаружения, сдерживания и доминирования над противником во всех областях». Решение, как ожидается, вступит в силу к концу текущего финансового года, который заканчивается в сентябре.

Maven - это программная платформа управления и контроля, которая анализирует данные с поля боя и идентифицирует цели. Она уже является основной операционной системой искусственного интеллекта для вооруженных сил США, которые за последние три недели нанесли тысячи целенаправленных ударов по Ирану.