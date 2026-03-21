Впервые с 1996 года: Иран получит 14 миллиардов долларов

США выдали генеральную лицензию, позволяющую экспортировать и продавать сырую нефть и нефтепродукты иранского происхождения, загруженные на суда с 20 марта 2026 года, сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в соцсети Х 21 марта. Лицензия будет действовать до 19 апреля 2026 года.

По его словам, временное снятие ограничений позволит оперативно вывести на мировой рынок около 140 миллионов баррелей нефти, что должно помочь стабилизировать цены. При этом Бессент заявил, что доходы от этих поставок будут жестко ограничены и контролируемы, доступ Ирана к выручке останется затрудненным, и политика максимального давления на Тегеран сохранится.

Бессент утверждает, что США фактически используют иранскую нефть как инструмент для сдерживания цен, продолжая операцию «Эпическая ярость».

Журналист Axios Барак Равид сообщил, что это первый случай с 1996 года, когда США начнут закупки иранской нефти. Иран получит от Штатов около 14 миллиардов долларов.