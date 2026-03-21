Пакистан берет на себя защиту Саудовской Аравии

Исламабад считает «великой честью для себя защищать две святыни» в Саудовской Аравии, заявил глава Генштаба армии Пакистана Асим Мунир.

«Всевышний Аллах избрал саудовцев служителями двух святынь.

Служение двум святыням — это высокое положение, которое Аллах предназначил для них.

Мы в Пакистане готовы отдать свою кровь и души ради двух святынь.

Нет бога, кроме Аллаха — это то, что объединяет Пакистан и Саудовскую Аравию.

Наш долг и великая честь — защищать две святыни», - добавил Мунир.

Речь идет о двух объектах на территории Саудовской Аравии, которые мусульмане считают святыми: мечеть Аль-Харам (Заповедная мечеть) в Мекке, внутри которой находится Кааба, и Мечеть пророка (Аль-Масджид ан-Набави) в Медине.

17 сентября прошлого года премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман подписали стратегическое оборонное соглашение о взаимопомощи в случае нападения на какое-либо из этих государств.

Согласно документу, агрессия против какой-либо из этих стран расценивается как акт агрессии против обеих государств.