Вместе с главой «Басиджа» уничтожили и его заместителя

В Иране ликвидирован заместитель командующего силами «Басидж» Азим Эсмаили, ранее занимавший высокие посты в структурах КСИР.
Иранские государственные СМИ сообщили о гибели бригадного генерала Азима Эсмаили. Согласно официальным заявлениям, Эсмаили был убит в результате атаки в Тегеране 17 марта вместе с главой группировки Голамрезой Сулеймани.
Азим Эсмаили считался влиятельной фигурой в силовых структурах исламской республики. До своего назначения в «Басидж» он занимал ключевые посты в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), включая должности заместителя начальника управления кадров и заместителя начальника инспекции корпуса «Хазрат Вали-аср» в провинции Хузестан.