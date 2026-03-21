8 тысяч американских морпехов к Ирану

США готовятся к переброске 8 тысяч морпехов в зону конфликта с Ираном. По данным телеканала CBS, речь идет о подготовке к развертыванию элитной 82-й воздушно-десантной дивизии и экстренной отправке тысяч морских пехотинцев.

Ранее CBS News сообщал, что Пентагон проработал подробные сценарии возможного развертывания наземных войск США в Иране на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Рассматриваются различные форматы возможного применения войск — от ограниченного по масштабу вмешательства до более широких операций при поддержке авиации и флота. При этом условия, при которых президент США Дональд Трамп может отдать приказ о начале наземной кампании, источники канала называют не определенными окончательно.