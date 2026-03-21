США и Израиль замуровывают входы в иранские подземные «ракетные города»

Согласно расследованию CNN, основанному на анализе спутниковых снимков 27 подземных баз (включая 107 туннелей) в Иране, США и Израиль заблокировали входы и выходы как минимум в 77% изученных объектов, засыпав или разрушив входы туннелей.

Эти подземные «ракетные города», вырубленные глубоко в горах, десятилетиями служили Ирану защитой от массированных бомбардировок, сообщает телеканал. Из них выводят мобильные пусковые установки, производят пуски и быстро прячут их обратно, чтобы избежать обнаружения.

Однако теперь многие из этих укрытий превращаются в ловушки: ракеты и топливо остаются запертыми под землей. Спутниковые снимки показывают огромные кратеры вокруг входов, уничтоженные пусковые установки и облака токсичного ракетного топлива.

При этом Иран демонстрирует удивительную скорость восстановления: уже через 48 часов после ударов на некоторых объектах начинаются работы по расчистке завалов. Аналогичная картина наблюдалась после 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года, когда Тегеран оперативно отремонтировал поврежденные ракетные и ядерные объекты.