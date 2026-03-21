Иран пока держит в рукаве последний козырь: чем это грозит миру?

Йеменские хуситы могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив – важнейшую экономическую артерию, через которую пролегает путь из Европы в Восточную и Южную Азию, а также в Австралию.

При этом, несмотря на ряд заявлений в поддержку Тегерана, хуситы, в отличие, например, от «Хезболлы», пока не показывают признаков вступления в военные действия против США и Израиля. Недавно член политбюро движения «Ансар Аллах» Мохаммед аль-Бухайти заявил, что вступление группировки в войну – «вопрос времени»: «Йемен принял решение поддержать Иран. Мы объявим дату «Нулевого дня» (вступления в войну) в подходящее время. Участие — вопрос времени. Мы в полной координации с Тегераном. Палец на спусковом крючке».

Если йеменские хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив на фоне фактического закрытия Ормузского пролива Ираном с конца февраля 2026 года, мир столкнется с одной из самых серьезных энергетических и логистических катастроф со времен нефтяных кризисов 1970-х годов.

По оценкам Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) и Международного энергетического агентства, через два этих узких пролива проходит до 25–30% всей мировой морской торговли нефтью и сжиженным природным газом. Ормуз обеспечивает около 20 млн баррелей в сутки — это 20–25% глобального экспорта, в основном из Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Кувейта и Катара.

Добавление Баб-эль-Мандебского пролива заблокирует еще 8–10% поставок, включая саудовскую нефть, идущую через Красное море. Даже при максимальном использовании альтернативных трубопроводов, таких как East-West в Саудовской Аравии, компенсировать потери в короткие сроки не удастся.

Цены на нефть, уже превысившие 110 долларов за баррель, могут резко подскочить до 150–200 долларов. Рост цен затронет не только бензин и дизельное топливо, но и авиакеросин, удобрения, пластмассы и практически все товары повседневного спроса, что спровоцирует волну инфляции по всему миру.

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива сделает Суэцкий канал бесполезным для транзита между Азией и Европой. Около 10–12% всей мировой морской торговли, включая контейнерные грузы, нефть и СПГ, окажется заблокировано. Крупные судоходные компании, такие как Maersk и Hapag-Lloyd, уже заранее отменяют рейсы через Красное море. Судам придется обходить Африку через мыс Доброй Надежды, что увеличит время в пути на 10–14 дней, а стоимость фрахта, страховки и топлива — на 30–50%.