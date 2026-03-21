Армянского католикоса не пустили в Грузию

Следственный комитет Армении не разрешил католикосу Гарегину II отправиться в Тбилиси для участия в церемонии прощания с Патриархом всея Грузии Илией II. Об этом сообщил в соцсети адвокат Ара Зограбян.

Он отметил, что ходатайствовал о временном выезде Гарегина II для участия в церемонии, однако получил отказ.

19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос участия Гарегина II в похоронах грузинского патриарха не обсуждается.

Отметим, что Илия II скончался в клинике на 94-м году жизни. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. При нем в Тбилиси был построен кафедральный собор Святой Троицы - крупнейший храм Грузии. Похороны патриарха состоятся 22 марта.