Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки
Месть за отказ: в США предложили вывести базы

14:37 1273

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети X предложил главе Белого дома Дональду Трампу вывести военные базы США из стран, которые отказались помочь Вашингтону в войне с Ираном.

«Господин президент, одно из того, что мне в вас больше всего нравится, — это то, что теперь наши союзники понимают: воспринимать Америку как должное для них опасно. Что касается моего предложения, я говорил это тогда и повторю сейчас: нам следует рассмотреть возможность вывода американских баз из стран, которые не позволяют нам использовать их для полетов, когда мы противостоим крупнейшему в мире государству — спонсору терроризма, которое одержимо созданием ядерного оружия и было крайне близко к достижению этой цели.

Отказ Испании разрешить американским самолетам, размещенным на ее территории, вылетать в поддержку операции Epic Fury — это оскорбление и возмутительное поведение по отношению к альянсу. Господин президент, я считаю, что в интересах США было бы перебросить эти самолеты из Испании в страну, на которую мы действительно можем положиться в момент серьезной необходимости», — написал Грэм.

