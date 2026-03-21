Пакистан впервые объявили угрозой

В ежегодном докладе американского разведывательного сообщества, представленном директором Национальной разведки Тулси Габбард, названы пять государств, представляющих наибольшую угрозу для безопасности США. В перечень вошли Россия, Китай, Северная Корея, Иран и Пакистан.

Согласно документу, все пять стран ведут исследования и разработки широкого спектра ракетных систем доставки - как новых, так и модернизированных, способных нести ядерные и обычные боеголовки и достигать территории США. Особое внимание уделяется межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР). По прогнозам разведсообщества, к 2035 году количество ракет, угрожающих территории США, возрастет с нынешних 3 тысяч более чем до 16 тысяч.

Впервые в список значимых ядерных угроз включен Пакистан. Разведка отмечает, что разработка Исламабадом современных ракетных систем в перспективе может позволить ему создать МБР, способные достичь американской территории.

В докладе также подчеркивается, что Иран, по оценкам разведки, сохраняет способность проводить операции против американских граждан как на своей территории, так и за рубежом, и, вероятно, попытается продолжить такие усилия, если режим выживет и сможет восстановить свои возможности. При этом Габбард подтвердила, что ядерная программа Ирана была уничтожена в ходе операции «Полуночный молот» в июне 2025 года, и с тех пор Тегеран не предпринимал попыток ее восстановления.

Документ фиксирует, что Китай, Россия, Иран и Северная Корея рассматривают США как «стратегического конкурента и потенциального противника», стремясь противодействовать и подрывать американское влияние с помощью дипломатических, экономических и военных средств.