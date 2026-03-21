Пакистан впервые объявили угрозой

Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки
В ежегодном докладе американского разведывательного сообщества, представленном директором Национальной разведки Тулси Габбард, названы пять государств, представляющих наибольшую угрозу для безопасности США. В перечень вошли Россия, Китай, Северная Корея, Иран и Пакистан.

Согласно документу, все пять стран ведут исследования и разработки широкого спектра ракетных систем доставки - как новых, так и модернизированных, способных нести ядерные и обычные боеголовки и достигать территории США. Особое внимание уделяется межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР). По прогнозам разведсообщества, к 2035 году количество ракет, угрожающих территории США, возрастет с нынешних 3 тысяч более чем до 16 тысяч.

Впервые в список значимых ядерных угроз включен Пакистан. Разведка отмечает, что разработка Исламабадом современных ракетных систем в перспективе может позволить ему создать МБР, способные достичь американской территории.

В докладе также подчеркивается, что Иран, по оценкам разведки, сохраняет способность проводить операции против американских граждан как на своей территории, так и за рубежом, и, вероятно, попытается продолжить такие усилия, если режим выживет и сможет восстановить свои возможности. При этом Габбард подтвердила, что ядерная программа Ирана была уничтожена в ходе операции «Полуночный молот» в июне 2025 года, и с тех пор Тегеран не предпринимал попыток ее восстановления.

Документ фиксирует, что Китай, Россия, Иран и Северная Корея рассматривают США как «стратегического конкурента и потенциального противника», стремясь противодействовать и подрывать американское влияние с помощью дипломатических, экономических и военных средств.

Моди выразил претензии Пезешкиану
Моди выразил претензии Пезешкиану
15:31 74
Российский Центробанк: от рекордной прибыли к огромным убыткам
Российский Центробанк: от рекордной прибыли к огромным убыткам
15:24 208
Руководство «Басидж» мертво
Руководство «Басидж» мертво обновлено 15:05
15:05 6640
Пакистан берет на себя защиту Саудовской Аравии
Пакистан берет на себя защиту Саудовской Аравии все еще актуально
12:58 2885
Пакистан впервые объявили угрозой
Пакистан впервые объявили угрозой
14:49 1171
Месть за отказ: в США предложили вывести базы
Месть за отказ: в США предложили вывести базы
14:37 1274
Иран пока держит в рукаве последний козырь: чем это грозит миру?
Иран пока держит в рукаве последний козырь: чем это грозит миру?
13:52 2367
Первое заявление генерала Каани после войны. Но есть нюанс...
Первое заявление генерала Каани после войны. Но есть нюанс...
12:02 3950
Иран запустил ракеты по британо-американской базе в Индийском океане
Иран запустил ракеты по британо-американской базе в Индийском океане
05:05 5890
Хидаят Гейдаров поборется за бронзу на «Большом шлеме» в Тбилиси
Хидаят Гейдаров поборется за бронзу на «Большом шлеме» в Тбилиси обновлено 15:07
15:07 1413
США и Израиль замуровывают входы в иранские подземные «ракетные города»
США и Израиль замуровывают входы в иранские подземные «ракетные города» видео
13:27 1860

Моди выразил претензии Пезешкиану
Моди выразил претензии Пезешкиану
15:31 74
Российский Центробанк: от рекордной прибыли к огромным убыткам
Российский Центробанк: от рекордной прибыли к огромным убыткам
15:24 208
Руководство «Басидж» мертво
Руководство «Басидж» мертво обновлено 15:05
15:05 6640
Пакистан берет на себя защиту Саудовской Аравии
Пакистан берет на себя защиту Саудовской Аравии все еще актуально
12:58 2885
Пакистан впервые объявили угрозой
Пакистан впервые объявили угрозой
14:49 1171
Месть за отказ: в США предложили вывести базы
Месть за отказ: в США предложили вывести базы
14:37 1274
Иран пока держит в рукаве последний козырь: чем это грозит миру?
Иран пока держит в рукаве последний козырь: чем это грозит миру?
13:52 2367
Первое заявление генерала Каани после войны. Но есть нюанс...
Первое заявление генерала Каани после войны. Но есть нюанс...
12:02 3950
Иран запустил ракеты по британо-американской базе в Индийском океане
Иран запустил ракеты по британо-американской базе в Индийском океане
05:05 5890
Хидаят Гейдаров поборется за бронзу на «Большом шлеме» в Тбилиси
Хидаят Гейдаров поборется за бронзу на «Большом шлеме» в Тбилиси обновлено 15:07
15:07 1413
США и Израиль замуровывают входы в иранские подземные «ракетные города»
США и Израиль замуровывают входы в иранские подземные «ракетные города» видео
13:27 1860
