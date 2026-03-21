Странное решение США: с одной стороны, война с Ираном, с другой – торговля с Ираном

Как писал ранее haqqin.az, накануне Минфин США временно, сроком на месяц, разрешил операции по покупке и продаже иранской нефти. Цель этого шага — снизить цены на энергоносители, выросшие после того, как Тегеран заблокировал судоходство в Ормузском проливе.
Согласно выданной лицензии, снимается запрет на операции с нефтью и нефтепродуктами из Ирана при условии, что на момент принятия решения они уже были отгружены и находились в пути. Лицензия не разрешает заключения новых сделок.
Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал это решение как «узкоспециализированное» и «краткосрочное». По его оценке, это позволит оперативно вывести на мировые рынки около 140 млн баррелей нефти, что должно отчасти купировать дефицит и способствовать снижению цен.
В настоящее время основным покупателем иранского сырья является Китай. Пекин закупает эту нефть по ценам ниже рыночных, и, по словам Скотта Бессента, цель ослабления санкций состоит в том, чтобы позволить и другим азиатским странам, таким как Индия, Япония и Малайзия, приобретать иранскую нефть. По прогнозам главы Минфина США, выход этих объемов на рынок снизит мировые котировки на период от 10 до 14 дней.
Однако аналитики уверены, что частичное снятие эмбарго не окажет серьезного влияния на ситуацию. Экспертам трудно понять логику этого парадоксального решения администрации: с одной стороны, Вашингтон ведет противостояние с Ираном, а с другой — фактически оказывает финансовую поддержку режиму, позволяя Тегерану продавать нефть по рыночным ценам.
«Мягко говоря, это полный бред, — считает Дэвид Танненбаум, директор Blackstone Compliance Services, консалтинговой компании, специализирующейся на морских санкциях. — По сути, мы позволяем Ирану продавать нефть, доходы от которой могут быть использованы для финансирования военных действий».
Специалисты также сомневаются, что иранские баррели помогут радикально сбить цены, так как объем обсуждаемых поставок относительно невелик по сравнению с общемировым спросом.
«Это может немного увеличить предложение, но я не думаю, что это кардинально изменит ситуацию. Зато такой шаг вызовет массу вопросов», — полагает Рэйчел Зимба, старший научный сотрудник аналитического «Центра новой американской безопасности».
При этом иранские власти заявляют, что у них сейчас нет свободных объемов для международного рынка. «В настоящее время у Ирана практически не осталось излишков нефти ни на танкерах, ни для поставок на другие площадки. Заявление министра финансов США направлено исключительно на то, чтобы вселить ложную надежду в покупателей», — цитирует AFP официального представителя иранского министерства нефти Самана Годдуси.
Бет Сэннер, экс-заместитель директора Национальной разведки и аналитик CNN по вопросам национальной безопасности, заявила, что администрация пытается предпринимать «мелкие незначительные шаги, чтобы создать видимость реальных действий» по снижению цен, в том числе через приостановку действия Закона Джонса и ослабление санкций в отношении российской и иранской нефти.
По ее словам, подобные меры США требуют слишком много времени, чтобы дать немедленный эффект. Что касается отмены части санкций, Сэннер отметила: «Это на самом деле не приведет к реальному увеличению количества баррелей на рынке».
«Следовательно, это не вызовет значительного снижения цены, этого недостаточно, — добавила она. — Точно так же, как и высвобождение стратегических нефтяных резервов: это слишком длительный процесс, и его масштабов просто не хватит для перелома ситуации».