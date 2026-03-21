Странное решение США: с одной стороны, война с Ираном, с другой – торговля с Ираном

Как писал ранее haqqin.az, накануне Минфин США временно, сроком на месяц, разрешил операции по покупке и продаже иранской нефти. Цель этого шага — снизить цены на энергоносители, выросшие после того, как Тегеран заблокировал судоходство в Ормузском проливе. Согласно выданной лицензии, снимается запрет на операции с нефтью и нефтепродуктами из Ирана при условии, что на момент принятия решения они уже были отгружены и находились в пути. Лицензия не разрешает заключения новых сделок. Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал это решение как «узкоспециализированное» и «краткосрочное». По его оценке, это позволит оперативно вывести на мировые рынки около 140 млн баррелей нефти, что должно отчасти купировать дефицит и способствовать снижению цен.

В настоящее время основным покупателем иранского сырья является Китай. Пекин закупает эту нефть по ценам ниже рыночных, и, по словам Скотта Бессента, цель ослабления санкций состоит в том, чтобы позволить и другим азиатским странам, таким как Индия, Япония и Малайзия, приобретать иранскую нефть. По прогнозам главы Минфина США, выход этих объемов на рынок снизит мировые котировки на период от 10 до 14 дней. Однако аналитики уверены, что частичное снятие эмбарго не окажет серьезного влияния на ситуацию. Экспертам трудно понять логику этого парадоксального решения администрации: с одной стороны, Вашингтон ведет противостояние с Ираном, а с другой — фактически оказывает финансовую поддержку режиму, позволяя Тегерану продавать нефть по рыночным ценам. «Мягко говоря, это полный бред, — считает Дэвид Танненбаум, директор Blackstone Compliance Services, консалтинговой компании, специализирующейся на морских санкциях. — По сути, мы позволяем Ирану продавать нефть, доходы от которой могут быть использованы для финансирования военных действий». Специалисты также сомневаются, что иранские баррели помогут радикально сбить цены, так как объем обсуждаемых поставок относительно невелик по сравнению с общемировым спросом.