Российский Центробанк: от рекордной прибыли к огромным убыткам

Центральный банк России завершил 2025 год с чистым убытком в 184,8 млрд рублей, в то время как годом ранее регулятор получил рекордную прибыль в размере 199,5 млрд рублей. Такие данные приведены в годовом отчете ЦБ. Последний раз регулятор сталкивался с убытком в 2022 году — тогда он составил 720 млрд рублей.

Как поясняется в отчете, финансовый результат формировался «в условиях сокращения суммарного объема рефинансирования кредитных организаций за 2025 год, а также снижения доли кредитов в рамках основного механизма предоставления ликвидности, предоставляемых по более высокой ставке».

Это привело к падению процентных доходов регулятора более чем на треть — до 801,8 млрд рублей (в 2024 году они составляли 1,2 трлн рублей), в то время как процентные расходы по операциям абсорбирования остались на прежнем уровне.