Моди предъявил претензии Пезешкиану

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о важности сохранения свободы судоходства, а также открытых и безопасных морских путей.
Моди осудил атаки на критическую инфраструктуру, отметив, что они угрожают региональной стабильности и нарушают международные цепочки поставок.
Ранее Моди в разговоре с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой осудил атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру Бахрейна.
«Мы обсудили ситуацию в регионе. Осудили атаки на энергетические объекты», - написал Моди в соцсетях, комментируя разговор.