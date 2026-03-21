Куба оставила посольство США без топлива

Куба не разрешила посольству США импортировать топливо для работы своих генераторов, сообщает The Washington Post со ссылкой на диписточники.

МИД островного государства в ноте, направленной дипмиссии, подчеркнул, что блокада Вашингтона направлена на «нанесение наибольшего возможного ущерба кубинской экономике, благосостоянию народа и уровню жизни». Ведомство назвало претензию посольства на доступ к ресурсу, в котором «отказано кубинскому народу», «бесстыжей».

Два контейнера с топливом, доставленные из США в порт Мариэль во вторник, были задержаны местными властями. В ответ посольство предупредило Госдепартамент о необходимости сокращения персонала уже в мае, если ситуация не разрешится.

На Кубе с января отсутствуют крупные поставки нефти, страна переживает острейший энергокризис, сопровождающийся полными отключениями электричества.