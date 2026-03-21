Российская разведка предложила покушение на Орбана

16:18 1643

Служба внешней разведки России (СВР) предложила инсценировать покушение на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы повысить его шансы на победу на парламентских выборах в апреле, пишет The Washington Post cо ссылкой на внутренний отчет СВР.

Как пишет издание, в прошлом месяце подразделение СВР начало бить тревогу из-за резкого падения общественной поддержки Орбана.

Офицеры разведки предложили вероятные радикальные действия, которые они назвали Gamechanger («изменение правил игры»). Отчет СВР, как сообщает WP, содержит предложение «кардинально изменить парадигму избирательной кампании» из-за имитации покушения на Орбана.

По их замыслу, такой инцидент должен был перевести избирательную кампанию из рациональных социально-экономических вопросов в эмоциональную плоскость, где главными темами стали бы государственная безопасность и стабильность политической системы.

По состоянию на данный момент не было никаких покушений на Орбана, однако сам факт появления такого предложения подчеркивает, насколько высоки ставки для России в венгерских выборах, указывает газета.

Согласно опросам, Орбан уступает главе оппозиционной партии «Тиса» Петеру Мадяру, позиционирующему себя как антикоррупционный реформатор. Большинство граждан (52,3%) недовольны ситуацией в стране, включая жителей традиционно провластных сельских регионов.

Западные чиновники считают, что Кремль стремится сохранить Орбана у власти, поскольку он помогает блокировать главные решения ЕС и выступает как мост между Москвой и частью политических сил в США.

