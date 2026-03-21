Швейцария отказалась поставлять оружие США

Швейцария приостановила экспорт вооружений в США в связи с конфликтом вокруг Ирана, сообщили швейцарские власти.

«20 марта Федеральный совет (правительство) рассмотрел последствия применения принципа нейтралитета к экспорту в государства, вовлеченные в иранский конфликт. Экспорт военной техники в страны, участвующие в международном вооруженном конфликте с Ираном, не может быть разрешен на время конфликта», - говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте правительства.

В документе отмечается, что «экспорт военной техники в США в настоящее время не может быть разрешен».

«Существующие лицензии и экспорт других товаров теперь будут регулярно пересматриваться межведомственной группой экспертов, в частности, с точки зрения их соответствия принципу нейтралитета», - отмечается в документе.