Венгрия угрожает Украине войной с НАТО

В Венгрии заявили, что атака Украины на газопровод «Турецкий поток» «будет расцениваться как угроза НАТО», и Будапешт «вправе инициировать статью 5 Устава альянса».

«Еще одна атака Украины на «Турецкий поток» будет расценена как нападение на страну НАТО со всеми вытекающими из этого последствиями для Украины», - заявил глава канцелярии премьера Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

Ранее в «Газпроме» заявили, что в период с 17 по 19 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы предприняли попытки поразить при помощи беспилотников станции, которые обеспечивают поставки газа в Европу по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».