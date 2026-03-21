Российские хакеры взломали американских чиновников

ФБР выявило хакеров, связанных с Россией, которые взломали коммерческие мессенджеры в США, включая Signal, сообщил директор Федерального бюро расследований Кэш Пател.
«Эта кампания нацелена на лиц, представляющих высокую разведывательную ценность, включая действующих и бывших чиновников правительства США, военнослужащих, политических деятелей и журналистов», — написал он в соцсети X.
Хакеры получили доступ к тысячам аккаунтов, они могли «просматривать сообщения и списки контактов, отправлять сообщения от имени жертвы и проводить дополнительные фишинговые атаки», уточнил Пател.
Летом 2021 года агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что хакеры, связанные с властями России, взломали компьютерные сети национального комитета Республиканской партии США. Источники агентства предположили, что хакеры были частью группировки APT29 (или Cozy Bear), которую связывают со Службой внешней разведки России. Глава аппарата сотрудников комитета партии Ричард Уолтерс объявил, что хакерам не удалось получить доступ к их данным.